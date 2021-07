Incidente a Trinità d’Agultu, auto finisce contro il guardrail: 3 feriti

L’incidente questo pomeriggio.

È di 3 feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio alla periferia di Trinità d’Agultu. Per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un guardrail.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato i feriti al vicino ospedale. Le condizioni dei passeggeri, un padre ed una madre con il loro figlio, non sono gravi. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

