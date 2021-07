La mostra a Bonifacio di Camilla Ancillotto.

L’artista internazionale di Roma Camilla Ancillotto all’Isola di Cavallo di Bonifacio per la sua mostra d’arte con una selezione delle sue opere più significative.

Dopo il successo della sua mostra alla Triennale d’Arti Visive di Roma 2021, la pittrice e la scultrice ha dato appuntamento da lunedì 9, fino al 16 agosto (Vernissage dalle ore 18 alle ore 20), all’Hôtel des Pȇcheurs portando le sue installazioni Ab Ovo e le opere interattive costituite da prismi rotanti. Saranno oltre una ventina le esposizioni, scelte tra le più rappresentative dell’intero excursus creativo dell’artista italo-svedese: dalle mobili interpretazioni di illustri opere d’arte greco-romana ai lavori modulari del corpus Ab Ovo ispirato all’antico gioco del Tangram.

“Ho scelto uno scenario unico e straordinario dominato da una natura selvaggia e incontaminata – racconta l’artista –. L’esclusività dell’isola privata, che per la prima volta si apre all’arte contemporanea, è il perfetto contesto ove esporre le mie opere e, al contempo, poter dedicare a mio padre questo progetto artistico: attraverso l’energia dei colori, un omaggio alla vita e alla potenza della natura”.

I profondi rapporti che fin dall’infanzia vincolano l’Ancillotto alla Corsica e alla Sardegna sono legati al padre, il Conte Luciano Ancilotto, da sempre un habitué dell’isola francese: “Qui riposa la sua anima. Qui sentivo di dover prima o poi esporre la summa della mia arte. Per lui”, spiega.

Sculture modulari policrome e in acciaio lucidato a specchio con inserti in ottone dorato 24k della serie Ab Ovo, pitto-sculture interattive ispirate a capolavori dell’arte classica si intrecciano nel percorso della mostra con le pregiate creazioni in twill di seta realizzate dall’Atelier di Haute Couture Daphné Sanremo su disegni della Ancilotto a cui la Maison ligure ha dato la proprio contributo, progetto grafico esposto per l’occasione su quattro tele dipinte raffiguranti meravigliosi volatili e animali marini nelle loro tonalità più sgargianti, arricchiti da soggetti botanici.

“Arte e Moda si fondono, a dimostrazione che la prima può essere non solo osservata ma anche indossata – sottolinea Ancilotto – . In collaborazione con l’Atelier di Haute Couture Daphné Sanremo, abbiamo immaginato una collezione a 4 mani, a tiratura limitata di pregiati foulard disegnati e dipinti con soggetti affascinanti e colorati: colibrì che danzano in volo tra le peonie selvatiche, pesci leone dalle pinne sgargianti, nautilus tra gli anemoni di mare e gli uccelli del Paradiso tra gli ibiscus”. Una collaborazione artistica frutto del savoir faire di due eccellenze.

(Visited 49 times, 49 visits today)