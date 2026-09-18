Mamma morta nell’incidente in Gallura: indagato consigliere comunale

Morte di Andreana Demuro nell’incidente a Trinità D’Agultu: c’è un indagato.

Andreana Demuro aveva perso la vita in un tragico incidente stradale a Trinità d’Agultu lo scorso 12 agosto. Sul caso era stata aperta un’inchiesta e c’è un indagato. Nel registro degli indagati è stato iscritto Davide Carta, 58 anni, consigliere comunale del PD a Cagliari e conducente del Suv. L’accusa è di omicidio stradale per aver causato la morte della 58enne originaria di Tempio e madre di tre figli.

L’accusa.

Per chiarire la precisa dinamica del sinistro e le modalità dell’impatto, la titolare dell’inchiesta, la pm Milena Aucone, ha disposto accertamenti tecnici cinematici sui veicoli posti sotto sequestro, affidando l’incarico all’ingegnere Giovanni Battista Lippi per la fine di settembre. Nel procedimento legale l’indagato è assistito dall’avvocato Carlo Amat di San Filippo del foro di Cagliari, mentre i familiari della vittima si sono affidati all’avvocato Bruno Cuccu del foro di Tempio.

La dinamica.

Il violento incidente frontale è avvenuto verso le 8:30 del mattino dello scorso 12 agosto lungo la provinciale 90 Castelsardo-Santa Teresa, in località “Lu Falzaggiu” a Trinità d’Agultu. Andreana Demuro, la vittima, si stava recando al lavoro quando un’auto di grossa cilindrata, per cause sotto indagine, si è scontrata contro la sua, causandole ferite mortali. La donna, infatti, si trovava alla guida della sua Renault Clio quando si è impattata con un Suv Mazda che viaggiava nella direzione opposta.

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