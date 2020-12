L’incidente in via Galvani a Olbia.

Un camioncino si è cappottato ed è finito contro ad un passante, che ora è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Un tremendo incidente si è verificato questa sera, poco prima delle 19, in via Galvani a Olbia.

I soccorsi stanno operando sul posto e stando alle prime informazioni il veicolo è sbandato e si è capovolto in mezzo alla via colpendo un passante di striscio, che è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118. Sono presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

