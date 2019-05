Incredibile maggio: freddo, vento ed in montagna torna la neve

Primavere addio.

Questa prima domenica di maggio ha portato freddo, vento e anche neve in alcune zona della Sardegna. A dir il vero, sarebbe forse più appropriato parlare di novembre e non di maggio.

La neve è arrivata per davvero nell’Isola. Ha imbiancato, anche se per poco, le cime del Gennargentu. Le foto di un giovane di Fonni sulla neve sta diventando virale proprio perchè siamo in primavera inoltrata e vedere la neve oggi è qualcosa di straordinario.

Mentre su Olbia e la Gallura non si può parlare di certo di neve ma del forte maestrale che ha iniziato a soffiare già da ieri sera. In alcune zone si potrebbero registrare raffiche in serata fino a 100 chilometri orari.

(Visited 530 times, 530 visits today)