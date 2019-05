Il centro assistenza aperto a Olbia.

L’Italia è il secondo Paese più anziano al mondo dopo il Giappone. Lo dicono i dati. E questo significa che, tanto oggi quanto in un futuro prossimo, seguire ed occuparsi dei propri anziani rappresenterà una problematica di primaria importanza. È proprio per far fronte a questa esigenza – e farlo al passo coi tempi – che Assistenza Doc ha creato una nutrita rete di centri dedicati all’assistenza domiciliare, presenti su gran parte del territorio italiano, compresa la Sardegna.

A partire dal mese di febbraio, infatti, Assistenza Doc è arrivata a Olbia, dove ha aperto il primo centro della Sardegna. Una realtà nuova, ma che allo stesso tempo mostra ottime potenzialità, perché si propone di rispondere in modo concreto a esigenze altrettanto concrete.

Importante inoltre, come spiega Francesco Lorenti, fondatore di Assistenza Doc, è anche l’approccio empatico e l’attenzione particolare mostrata nei confronti dell’anziano e dei suoi familiari. Un vero e proprio tratto distintivo del marchio.

Il centro Assistenza Doc di Olbia organizza in tempi brevi i servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani, malati e disabili grazie a uno staff selezionato con cura, composto da operatori qualificati e con comprovata esperienza nel settore. Il centro eroga una gamma completa di servizi socio assistenziali e sanitari tanto a domicilio quanto presso le strutture ospedaliere di Olbia e dintorni, dove gli operatori di Assistenza Doc garantiranno servizi di veglia notturna, aiuto e assistenza durante i pasti, eccetera. È possibile contattare il centro per una visita domiciliare gratuita e senza impegno ai numeri: 345 3512121, 0789 1776481.

