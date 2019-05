I cantanti della festa di San Simplicio.

Dopo la presentazione ufficiale degli artisti che si esibiranno durante la festa di San Simplicio a Olbia, Marcella Bella e I Gemelli Diversi, molte persone hanno dimostrato disappunto per la scelta presa dal comitato, ritenendo i cantanti non più attuali.

”Qualcuno di più giovane no?”, ”Paesi più piccoli portano cantanti migliori”, ”Non siete mai contenti, non si possono accontentare tutti”, alcuni dei commenti fatti dai cittadini in queste ore.

Il presidente del comitato dei festeggiamenti di San Simplicio, Giovanni Varrucciu, risponde alle critiche deciso. “Siamo contenti e orgogliosi delle nostre scelte. Purtroppo maggio è un periodo critico per l’organizzazione di concerti, in quanto coincide con la fine dei tour invernali e l’imminente inizio di quelli estivi a giugno e molti artisti non si esibiscono”, afferma.

Bisogna far conto anche al budget raccolto dal comitato per l’organizzazione, “da distribuire nell’arco di tutto l’evento e garantire l’intrattenimento durante tutte e sei le giornate”, replica Varrucciu, constatando che non sia possibile accontentare tutti.

(Visited 1.317 times, 1.317 visits today)