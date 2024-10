Indagini a tutto campo dopo l’assalto in banca a Trinità d’Agultu

Le indagini sull’assalto in banca a Trinità d’Agultu.

Proseguono le indagini dei carabinieri di Trinità d’Agultu dopo che, intorno alle 4 del mattino di ieri, un gruppo di malviventi ha messo a segno un colpo ben orchestrato contro la filiale del Banco di Sardegna.

Utilizzando un’auto, i ladri hanno sradicato e portato via l’intero sportello Bancomat in pochi minuti. Nonostante la rapidità dell’operazione, i carabinieri della Compagnia di Valledoria sono intervenuti immediatamente, avviando i rilievi e raccogliendo prove per identificare i responsabili. È stato attivato un piano di sicurezza con posti di blocco e controlli su tutti i veicoli in transito, supportati anche da un elicottero.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, probabilmente parte di una banda organizzata, avevano agito con estrema coordinazione. Poche ore prima, un tentativo di furto era stato registrato anche al Banco di Sardegna di Tissi, dove era stata portata via una cassetta più piccola.

