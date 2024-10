Il colpo al Banco di Sardegna di Trinità.

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 4, un gruppo di malviventi ha assaltato la filiale del Banco di Sardegna a Trinità d’Agultu, mettendo a segno un colpo ben organizzato. I ladri hanno utilizzato un’auto per sradicare e portare via l’intero sportello Bancomat.

Nonostante l’operazione sia durata solo pochi minuti, l’intervento dei carabinieri è stato immediato. I militari della Compagnia di Valledoria sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere le prove utili a identificare i responsabili. Il piano sicurezza è scattato prontamente: posti di blocco sono stati allestiti nelle vie principali della zona, con controlli su tutti i veicoli in transito per tentare di intercettare i sospetti. In volo anche un elicottero.

Secondo le prime ricostruzioni i rapinatori abbiano agito con estrema rapidità e coordinazione, approfittando delle ore notturne. Con ogni probabilità, si tratta di una banda organizzata, specializzata in colpi mirati. Poche ore prima si era tentato il colpo al Banco di Sardegna di Tissi, dove è stata portata via una cassetta più piccola situata vicino agli sportelli Bancomat.

