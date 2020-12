L’intervento dell’elisoccorso ieri a Tempio.

Emergenza ieri a Tempio dove, per soccorrere tempestivamente un paziente colpito da probabile infarto, a causa della mancanza di ambulanze disponibili impegnate per altri interventi, si è dovuto alzare in volo l’elisoccorso.

Gli operatori sono arrivati in brevissimo tempo sul posto e gli operatori si sono calati dall’alto con il verricello. Fortunatamente i sanitari sono riusciti ad arrivare in tempo e a prestare i primi soccorsi all’uomo, che ora dovrà eseguire degli accertamenti e degli esami.

(Visited 268 times, 268 visits today)