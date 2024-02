Nasce un’agenzia turistica online a Olbia.

Un olbiese lancia un’agenzia turistica online. Si chiama Andrea Oppia, 40 anni, l’ideatore della piattaforma InstaOlbia, che offre diversi servizi. Vanno dalla prenotazione di alloggi, fino ad altre attività presenti in zona, grazie ai diversi partner iscritti.

Il portale è nato questo inverno e raccoglie servizi, alloggi e informazioni turistiche rivolti a tutti i turisti che vogliono soggiornare a Olbia e dintorni. “Mi sono reso conto che in città mancava un’agenzia turistica per dare informazioni ai turisti su dove alloggiare, mangiare e le attività da fare in città – spiega Andrea – contattando direttamente le strutture. Così mi è venuta l’idea di creare InstaOlbia. Il sito è diverso da Booking e altri simili perché il portale è una vetrina dove i partner si iscrivono abbonandosi annualmente. I turisti, infatti, contattano direttamente i proprietari, senza dover pagare extra sulla prenotazione”.

Il progetto è nato grazie alla pagina omonimia InstaOlbia presente su instagram, nata nel 2017, con la quale l’ideatore, che di professione fa il property manager e gestisce strutture, condivideva foto della città, delle sue spiagge ed eventi. “La pagina è cresciuta tantissimo e sia i cittadini che i turisti – spiega Oppia -, hanno cominciato a inviare foto da condividere su InstaOlbia. Poi sono arrivati i messaggi di turisti che volevano sapere dove potevano mangiare, prenotare e fare escursioni a Olbia e da qui è nato il portale”.

L’obiettivo del creatore della piattaforma InstaOlbia è quello di farlo diventare un progetto ancora più grande. “Vorrei collaborare con diversi partner che offrono alloggi tipo affittacamere, case vacanza, hotel e altri servizi, come guide turistiche e altre esperienze da fare in zona – aggiunge Andrea – e in un futuro prossimo aprire la prima sede fisica in città”.

