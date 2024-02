7 candidati “impresentabili” alle Regionali, uno nel collegio di Olbia Tempio

La Commissione parlamentare Antimafia ha dichiarato 7 candidati alle elezioni regionali in Sardegna come “impresentabili”, uno è a Olbia. Lo ha comunicato oggi la presidente della Commissione, Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia.

Su sette “impresentabili” tre nel collegio di Sassari

Si ritiene che violino il codice di autoregolamentazione: l’assessora Valeria Satta (Lega), Valerio De Giorgi (Democrazia Cristiana con Rotondi), Maria Grazia Giordo (Sinistra Futura), Sergio Oriti Niosi (Forza Italia). Antonello Peru (Sardegna al Centro 20Venti), Giovanni Satta (Alleanza Sardegna-PLI) e Salvatore Sechi (Liberu).

Il candidato nel collegio di Olbia è Giovanni Satta.

I problemi di Giovanni Satta

Chiara Colosimo, per la commissione parlamentare Antimafia parla della candidatura di Giovanni Satta, nella lista “Alleanza Sardegna- Partito liberale italiano”. “Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto del gup presso il Tribunale di Cagliari, emesso in data 20 dicembre 2017, dibattimento in corso di svolgimento, per il reato di cui all’articolo 74 comma 2 (associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti) del Testo unico sugli stupefacenti, che rientra nell’ambito dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui