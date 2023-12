Il sindaco di Tempio elogia la Smeraldina per il nuovo riconoscimento

“Un nuovo importante riconoscimento è stato assegnato la scorsa settimana a Roma all’Acqua Smeraldina“, ricorda il sindaco di Tempio. Nell’ambito della IX edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane, conferito dall’Osservatorio delle Eccellenze italiane a 100 imprese e imprenditori italiani per aver contribuito in modo determinante allo sviluppo socio-economico del Paese e alla valorizzazione del brand “Italia”.

“Siamo tutti molto orgogliosi, come amministratori e come cittadini, per questo nuovo meritato riconoscimento – commenta Gianni Addis -. Che si aggiunge ai tanti premi e attestati ricevuti in Italia e all’estero dalla Smeraldina. Una conferma del gradimento dei consumatori e del mercato per la qualità di un’acqua eccellente che nasce nel nostro territorio, tra i graniti della Gallura. Ma anche un indicatore inequivocabile dell’altissimo livello raggiunto da un’azienda capace di imporsi in un mercato dominato da marchi storici di qualità”.

“Guidata da Mauro Solinas, presidente e amministratore unico, Acqua Smeraldina è oggi un’impresa esemplare – aggiunge il sindaco di Tempio -. Cresciuta grazie ad un approccio attento alla cura del prodotto e alla sostenibilità. Che ha saputo creare valore e reputazione intorno al marchio che porta nel mondo il nome della Sardegna: dal Sudafrica alla Corea, dagli Stati Uniti alla Russia e alla Cina. Un’azienda che, come dice lo stesso Solinas, “non esporta solo un prodotto, ma un’isola, la sua natura, il suo territorio”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui