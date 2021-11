L’incontro sul tema dell’insularità in Costituzione.

“Una straordinaria occasione per far comprendere l’importanza e la strategicità che il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione rappresenta per la Sardegna”. Così il presidente della Commissione speciale per l’insularità, Michele Cossa, commenta l’incontro a cui ha partecipato assieme a Massimo Fantola questa mattina con il presidente della Camera Roberto Fico. All’incontro, incentrato appunto sulla proposta di legge già approvata all’unanimità dal Senato e oggi passato alla Camera dei Deputati, hanno partecipato i deputati sardi Alberto Manca e Nardo Marino.

L’incontro segue quello avvenuto ieri con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Il Presidente Fico, considerato il fronte trasversale e le diverse declinazioni della società civile che sostengono la battaglia per l’insularità e che in queste settimane si sono adoperate per sensibilizzare quanto più possibile il Parlamento, nelle scorse settimane aveva dato ampia disponibilità a un incontro che vedesse al centro il tema della parità di opportunità per le isole.

“Si è trattato di un incontro molto positivo avvenuto in un clima di attenzione e collaborazione – ha commentato il Presidente Cossa – . “Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla disponibilità del presidente Fico, afferma Cossa, che ha sottolineato l’importanza del pieno coinvolgimento del Parlamento in quella che è una battaglia di civiltà. Abbiamo condiviso con il Presidente Fico la necessità di accelerare quanto più possibile l’iter di approvazione della legge, consapevoli che il riequilibrio della Sardegna dal punto di vista economico, sociale e di sviluppo futuro passi necessariamente per il riconoscimento dello svantaggio strutturale rappresentato dalla condizione di insularità”. “Negli stessi minuti l’ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali ha inserito il provvedimento nel proprio calendario dei lavori”, informa Cossa. “Anche questo un passaggio molto importante, reso possibile dall’opera di sensibilizzazione svolta dai deputati sardi sui rispettivi rappresentati in Commissione”.