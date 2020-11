Una intensa schiuma bianca invade il paradiso di Cala Caprese

Si tratta di un fenomeno naturale.

Cala Caprese, il forte vento e un mare di schiuma bianca che si riversa sugli scogli. È lo spettacolo che si è presentato oggi al noto naturalista Gianpiero Carcangiu, autore del fotogramma.

La schiuma bianca che vola e invade gli scogli è assolutamente naturale, e può manifestarsi così copiosa in occasione di mareggiate. Si tratterebbe di un fenomeno legato alla decomposizione della vegetazione marina, il cui materiale organico viene emulsionato e montato in vera e propria schiuma dall’azione del vento e delle onde, soprattutto in presenza di scogliere.

(Visited 339 times, 339 visits today)