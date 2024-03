Colpo di coda dell’inverno, marzo comincia con la neve sul Limbara

La neve sul monte Limbara.

Il brusco abbassamento delle temperature ha portato la neve sul monte Limbara. Ieri sera, poco prima delle ore 21, i primi fiocchi sono scesi in Gallura. A Vallicciola il termometro è sceso a 0,8 gradi.

Dalla Regione è arrivato un avviso di condizioni meteo avverse che vale per tutta la giornata di oggi. Un ciclone attraverserà il Mediterraneo e le conseguenze si abbatteranno sulle coste settentrionali e occidentali dell’Isola. L’avviso della Regione è di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Lo stesso tipo di avviso (codice giallo con criticità ordinaria) riguarderà solo il Logudoro per il rischio idraulico e idrogeologico.

“A Tempio Pausania oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sono previsti 3 millimetri di pioggia nelle prossime ore – fanno sapere da 3bMeteo -. La temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, la minima di 4 gradi. Lo zero termico si attesterà a 1.405 metri. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord”.

