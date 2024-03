Inaugurazione istituzionale Venerdì 8 marzo, ore 10:30, presso il Centro Commerciale Olbia Mare Via Cesare Pavese, 2

L’arte e la Cultura di nuovo protagoniste nei centri Gallerie Sardegna, l’insegna che identifica i centri gestiti nell’Isola dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood. Venerdì 8 marzo, alle ore 10:30, presso il Centro Commerciale Olbia Mare, verrà inaugurata la mostra d’arte dedicata alle Donne nata dalla collaborazione con l’artista messicana di fama internazionale Ana Marià Serna. Fino al 12 marzo 2024, i visitatori del CC Olbia Mare potranno visitare e ammirare le opere dell’artista, che guardano con particolare sensibilità e attenzione al tema femminile. Le opere verranno esposte nella piazza centrale del centro commerciale.

Si tratta di un nuovo segno concreto dell’attenzione, da parte dei centri commerciali gestiti da Nhood, verso le tematiche relative alla tutela e al benessere della persona e della Donna, in questo periodo dove le cronache veicolano notizie negative a riguardo. Ancora una volta, anche attraverso iniziative come questa, la Direzione dei centri Nhood in Sardegna vuole valorizzare le potenzialità della società di gestione, Nhood, nella relazione con i territori in cui opera e l’ampiezza dei servizi erogati, inclusa una ricca proposta commerciale. La missione, infatti, è quella di essere cittadini del mondo, impegnando competenze e buone pratiche per migliorare la vita delle persone, oggi, e rendere i luoghi più sani, più funzionali e quindi più felici, anche per le generazioni di domani.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui