Patteggia il conducente di Olbia.

Investì un novantenne a Olbia uccidendolo nel 2018. Il conducente dell’auto, un 55enne della città, ha patteggiato e dovrà scontare undici mesi di reclusione e la sospensione della guida per un anno.

L’anziano di origine rumena Mihau Sut era stato investito nel dicembre di due anni fa, mentre attraversava la strada in zona Bandinu. Le ferite che aveva riportato in quel tragico incidente furono così gravi che l’uomo morì un mese dopo. Indagato per omicidio stradale, il conducente ha patteggiato.

