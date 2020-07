Io vado al mare in sicurezza, lo spot per sensibilizzare turisti e residenti in Gallura

E’ iniziata qualche giorno fa su Radio Internazionale Costa Smeralda la campagna di informazione #iovadoalmareinsicurezza. Si tratta di una iniziativa di Radio internazionale Costa Smeralda , realizzata in collaborazione con FederBalneari Sardegna, per agevolare i turisti e i residenti nel momento in cui decidono di andare in spiaggia, seguendo le regole. Regole che i responsabili delle concessioni sono tenuti a far rispettare.

Regole semplici, da conoscere per semplificare la vita di chi opera sulle spiagge e di chi usufruisce dei servizi. Le regole, per definizione, non scatenano simpatia,ma in questo caso garantiscono la sicurezza e la salute di tutti. Con Federbalneari Sardegna, è nata l’idea di creare uno spot di facile ascolto che in pochi secondi ricorda le regole essenziali per l’accesso in spiaggia all’interno degli stabilimenti balneari.

In questo modo si cerca anche di tutelare i concessionari, oggetto di costanti controlli, da mesi sotto pressione a causa dell’infinito “tira e molla” legato alla querelle con il Comune di Olbia per l’estensione all’estensione delle concessioni. Radio Internazionale Costa Smeralda, da sempre attenta ai fatti che coinvolgono il territorio, segue costantemente le vicende legate alle Concessioni Balneari, ascoltando le opinioni di entrambe le parti, garantendo il diritto di replica e attuando una capillare diffusione anche su scala nazionale, di ciò che avviene, grazie al coinvolgimento delle centinaia di famiglie italiane sensibili al problema.

#Iovadoalmareinsicurezza in onda su Radio Internazionale Costa Smeralda, andrà avanti per tutta l’estate, permettendo l’ascolto anche sulle spiagge del litorale a cura dei tanti concessionari. L’unione fa la forza, anche se in questo caso fa soprattutto chiarezza in meno di 30 secondi.

