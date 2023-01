Ricorso di Aeroitalia contro Volotea per le proposte su Olbia

Aeroitalia farà ricorso contro la proposta di Volotea di viaggiare su Olbia senza aver partecipato al bando e senza alcuna compensazione. “Aeroitalia informa di aver dato mandato ai propri legali per ricorrere alle autorità competenti circa l’evoluzione del bando relativo alla continuità territoriale della Regione Sardegna in relazione alla tratta Olbia-Roma”. Così annuncia l’ad Gaetano Francesco Intrieri dopo che Aeroitalia aveva presentato l’offerta migliore, con un ribasso del 75%, per volare sulle tratte Olbia-Milano e Olbia-Roma.

Quando l’assegnazione alla nuova compagnia italiana, che ha assorbito diversi lavoratori ex Air Italy ,sembrava ormai un risultato acquisito è arrivata la mossa a sorpresa della compagnia low cost spagnola. Una mossa che non è stata gradita. “Aeroitalia chiederà al Tribunale amministrativo regionale la sospensione del bando sulla rotta in questione, nell’attesa della pronuncia della Regione Sardegna e della Comunità europea circa il comportamento della compagnia aerea spagnola Volotea – continua la nota della compagnia -. Nelle more di tali decisioni Aeroitalia informa che verrà trasmessa all’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna la volontà di operare la tratta Olbia-Roma senza alcun compenso“.

Aeroitalia, che aveva vinto la gara per le tratte in regime di continuità territoriale, decide così di giocare anche sull’altro tavolo. “Tale manifestata volontà non preclude il convincimento di Aeroitalia di aver diritto all’aggiudicazione in quanto vincitrice del bando sulla tratta – concludono -. Aeroitalia ha informato anche l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile sollecitando i dovuti controlli circa il comportamento della compagnia aerea Volotea”.

