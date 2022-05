Il Maggio dei Libri a Tempio.

Alla bilbioteca comunale di Tempio ritorna in presenza il “Maggio dei libri” con la rassegna ContemporaneaMente – Leggere per comprendere con appuntamenti dall’11 maggio al 3 giugno nel chisostro dell’ex convento dei Padri Scolopi.

Gli appuntamenti per i più piccoli sono 11 e 25 maggio a Tempio e il 26 a Nuchis con “Foli in biblioteca: le più belle fiabe sarde per bambini raccontate da Bollicina”. Quattro gli appuntamenti dedicati alla storia tempiese, due con Guido Rombi, 12 e 17 maggio, e due di Nicola Vasa, il primo il 13 maggio dedicato a Bernardo Sansan, letterato e politico tempiese, e il secondo “sotto la stella dei Pes” il 20 maggio.

Altri quattro appuntamenti della rassegna saranno dedicati alle presentazioni di libri. Si inizia il 18 maggio con “La pura vida” di Gianluca Gotto, per seguire con “La lingua sperata” di Davide Fara il 27 e il 1 giugno con “Il brevetto scomparso” di Lidia Fancello e terminare il 3 giugno con “La famiglia Tancas” di Paolo Cuccuru.