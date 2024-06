Ivan Dettori non si trova, maxi intervento di ricerche ad Arzachena

Ancora nessuna notizia di Ivan Dettori.

E’ in corso un intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna nel Comune di Arzachena per la ricerca di Ivan Dettori, il 19enne scomparso lunedì. Le ricerche, avviate lunedì e orientate inizialmente nella zona intorno al centro abitato, da questo pomeriggio si sono estese anche nelle campagne al di fuori del paese.

Intorno alle 16:30 è intervenuto l’elicottero HH-139A dell’80°Centro SAR – Search and Rescue dell’Aeronautica Militare, diretto ad Arzachena con a bordo due tecnici piloti UAS (droni) del CNSAS, che ha sbarcato al campo sportivo di Arzachena per permettere loro di avviare una perlustrazione coi droni ed ha proseguito per effettuare una ricerca su ampia scala dall’elicottero.

Sul posto si sono recati immediatamente anche i tecnici della Stazione di Sassari e della neonata stazione di Olbia e, a seguire quelli delle stazioni di Cagliari, Iglesias, ai quali a breve si uniranno anche due unità cinofile per la ricerca di superficie. Le operazioni vengono coordinate dai Carabinieri della Stazione di Arzachena. Partecipano alle ricerche anche i Barracelli e i volontari della Protezione Civile. Seguiranno aggiornamenti.

