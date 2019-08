Jason Derulo in Costa Smeralda, riposo prima del concerto

Stasera il concerto al Billionaire.

Jason Derulo è l’ultimo vip arrivato in Costa Smeralda questa estate. Il cantante di Want to Want me, che nella sua carriera ha venduto 2milioni di dischi, si sta riposando a Porto Cervo in attesa della serata di oggi al Billionaire.

L’artista americano è reduce del suo ultimo successo Mamacita, ma le luci del palcoscenico mondiale l’hanno intercettato ancora nel 2015. La sua partecipazione nel locale più famoso della Costa Smeralda rientra nella programmazione del Billionaire, che anche quest’anno ha puntato su artisti internazionali per le sue serate.



(Visited 61 times, 61 visits today)