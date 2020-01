Dopo la proposta della Lopez.

Recentemente la cantante e attrice statunitense Jennifer Lopez ha espresso il desiderio di vivere in una piccola città italiana. Desiderio che ha portato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a scriverle per proporle la città da lui amministrata come nuova residenza. Proposta reiterata, successivamente, anche primo cittadino di Gualdo Cattaneo, nella verde Umbria.

Abbiamo chiesto ad alcuni sindaci della Gallura quale sarebbe il personaggio che vorrebbero come cittadino del loro Comune. “Preferirei Liliana Segre – ha risposto immediatamente il sindaco di San Teodoro Domenico Mannironi –. È una grande donna”.

“Come mia concittadina, avrei preferito un personaggio che si sia contraddistinto nel mondo della cultura o della tutela ambientale – ha commentato il primo cittadino di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai –. Su tutte Greta Thunberg”.

Sostiene l’ipotesi di Jennifer Lopez, invece, il sindaco di La Maddalena Luca Montella. “Se la sua intenzione è quella di riposarsi stando lontana dal jet set qui è benvenuta – afferma -. Credo che da noi possa trovare quella pace di cui ha bisogno senza rinunciare allo svago”.

