La fibra ottica a Buddusò.

Al via i lavori per la posa della fibra ottica a Buddusò. La realizzazione della rete, ad opera della Infratel Italia Spa, comporterà l’esecuzione di opere di scavo per la posa sotterranea dei cavi che interesseranno buona parte dell’abitato.

Le vie coinvolte saranno: via Antonio Segni, via Gaetano Salvemini, via della Madonnina, via IV Novembre, via Piero Doneddu, via Pertini, via Baracca, via Nuoro, via Monsignor Sini, via Matteotti, via Spanu, via colonnello Langiu, largo Puliga e via Ciro Menotti. Coinvolto anche il centro storico con il corso Vittorio Emanuele, via Eleonora d’Arborea, via Dante, corso Umberto, piazza Fumu, via Cavour, via Garibaldi, via Gabella, corso Regina Elena, via Manin, via Umberto Maddalena, via Fumu, via Trento e via Gorizia.

Gli scavi saranno effettuati con la tecnica della minitrincea, così come previsto nelle specifiche delle operazioni per la posa di infrastrutture digitali. È, inoltre, previsto il collegamento mediante FTTH, la fibra ultra veloce, all’interno del municipio, della stazione dei Carabinieri, e della Forestale, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti in paese, nella biblioteca, nel museo e nel poliambulatorio.

