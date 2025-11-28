Jessica Mazzoli attacca Elodie e poi chiarisce. Poco dopo elogia Annalisa

Jessica Mazzoli e le polemiche su Elodie.

L’olbiese Jessica Mazzoli ha fatto esplodere la polemica a causa di una dichiarazione su Instagram in cui ha attaccato Elodie, per aver fatto cadere il telefono di uno spettatore, poi rivelatosi un giornalista che documentava il suo live a Messina. La cantante di Olbia l’ha definita “pagliaccia” e questo appellativo ha fatto scoppiare una polemica online che ha infiammato anche i gossip. Così l’ex compagna di Morgan ha dovuto fare alcune stories per chiarire il motivo dell’insulto alla popstar.

In una storia di ieri la Mazzoli ha spiegato ammettendo di averle dato della pagliaccia, ma il motivo risiede nell’episodio con il giornalista: “Non le ho dato della pagliaccia per come è vestita al concerto, perché io onestamente ho un modo di svestirmi molto di più, figuriamoci a un concerto. Il discorso è che quello è un suo concerto e non puoi prendere il telefono di una persona che ha pagato per un suo live e ti sta riprendendo come 350mila cristiani. Perché se fossi stata in quell’uomo l’avrei presa dai capelli”.

La cantante ed ex gieffina poi corregge il tiro e pubblica un’altra storia dove dice: “Io sono la persona più solidale della faccia della terra perché sono una donna e ho una figlia. Qui non si parla di solidarietà femminile, ma di ben altro”.

Mazzoli e la rivalità con Elodie.

Mazzoli nega quindi di avere rivalità verso Elodie, ma alcune stories rivelano tutt’altro. La cantante di Olbia poco dopo ha condiviso una foto in cui elogia Annalisa: “Innamorata di te”. L’episodio è molto curioso perché da tempo le due artiste, che al momento sono le uniche artiste italiane vicine al concetto di popstar d’oltremare, vengono per questo spesso messe in competizione, anche se le due cantanti hanno tutt’altro che un rapporto di rivalità. Infatti Elodie e Annalisa sono comparse più volte insieme nei concerti, l’ultimo dei quali è stato un live dedicato alla scomparsa di Ornella Vanoni. La reazione di Jessica Mazzoli ha generato molta curiosità, alimentando immediatamente le discussioni sul fatto che l’ex gieffina abbia agito per antipatia personale nei confronti della popstar romana.