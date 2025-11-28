Un giallo lungo tre anni, la scomparsa di Rosa Bechere dall’inizio

Il giallo della scomparsa di Rosa Bechere.

La svolta sulla sparizione di Rosa Bechere sembra essere molto vicina, a ormai tre anni dalla sua scomparsa misteriosa a Olbia. La scomparsa della 60enne invalida risale al 25 novembre del 2022. La notizia però si apprende i primi giorni del 2023, ben 45 giorni dopo che la pensionata è svanita nel nulla. Questo arricchisce il giallo di via Petta, nato nelle palazzine teatro di un macabro omicidio avvenuto a marzo del 2022 (lo stesso anno della scomparsa della signora Bechere).

Un’altra coincidenza è che Rosa Bechere è proprio la compagna dell’uomo che assassinò Tony Cozzolino, ovvero Davide Iannelli, condannato all’ergastolo per il delitto. Però la scomparsa di Rosa non è legata a questo fatto. Nel registro degli indagati finiscono due amici della vittima. Si chiamano Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. I due sono una coppia e sono molto amici della 60enne, i quali avrebbero assistito la donna rimasta sola dopo l’incarcerazione di Iannelli, il quale si occupava della sua compagna, che è invalida.

La donna percepiva una pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza a causa delle sue condizioni economiche e di salute. Le ipotesi è che i due avrebbero ucciso la donna, rimasta sola e vulnerabile, per intascare il suo denaro. Però le indagini sono andate a rilento e poi interrotte: il corpo di Rosa mai ritrovato e i due hanno continuato a vivere nella villetta di via Pietro Aretino, che non si trova nel quartiere dove viveva Rosa, ovvero a San Nicola. Sul caso della pensionata c’era stata anche una richiesta di archiviazione, per mancanza di prove, ma la famiglia si era opposta. Poi l’inchiesta viene avocata dalla Procura generale della Sardegna e si cerca di risolvere questo mistero. Ieri il Ris di Cagliari è tornato nella casa dei due indagati e c’è stato anche un sopralluogo a Monti, dove risiede un’altra proprietà della coppia. Si cercano prove e sopratutto il corpo di Rosa. Si cerca la verità su quello che potrebbe essere stato un delitto.