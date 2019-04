Jessica Mazzoli, olbiese e concorrente del Grande Fratello 16, ha avuto un malore ieri mattina. E’ la comunicazione ufficiale del Grande Fratello ad avvertire i fan di Jessica.

Da qualche giorno l’ex del cantante Morgan non stava molto bene, si è sentita male e la produzione ha deciso di intervenire portandola in ospedale. Al momento, quindi, la concorrente non si trova in Casa e verrà riaccompagnata dentro dopo le cure necessarie.

Leggendo dei tweet degli spettatori più appassionati, si è scoperto che il malore di Jessica era dovuto a un mal di pancia. Di quale natura non possiamo saperlo, se dovuto al forte stress emotivo degli ultimi giorni. Non ci sono ulteriori news e aggiornamenti per adesso sulla concorrente, ma al momento non è ancora tornata in Casa.

