L’iniziativa della dama di Olbia Jessica Serra.

Mette il suo abito della sfilata di Uomini e Donne in palio per una buona causa, quella contro la violenza. E’ l’iniziativa della dama del trono “over” del noto programma di Maria De Filippi, l’olbiese Jessica Serra che già negli scorsi giorni ha avviato una campagna sui social per dire basta alla violenza maschile sulle donne.

Una tematica che sta molto a cuore alla 30enne di Olbia. “Ho deciso di dare in omaggio l’abito che ho disegnato io e che ha realizzato Maria Contu dell’Atelier Sposa Bella – spiega Serra -. Ho voluto così coinvolgere le giovani a realizzare un filmato per dire no alla violenza in qualsiasi forma”.

Oltre alla violenza sulle donne anche il bullismo. E’ un altro tema oggetto della stessa campagna che è approdata sui social con l’hashtag #noallaviolenza, nel suo account @jessica.serra__, con il quale ha lanciato l’iniziativa. “Spesso si usano i social anche per ferire gli altri – prosegue -. La scelta di lanciare questa campagna è legata all’importanza di utilizzare i social per non diffondere odio e per sensibilizzare su tematiche importanti. Purtroppo spesso tanti adolescenti li usano in modo improprio”.

La dama di Uomini e Donne ha spiegato, inoltre, come è nata l’idea di donare il suo abito. “Molte ragazze di 16 e 17 anni in privato mi hanno fatto molti complimenti per il vestito – dichiara -, così ho deciso di darlo in omaggio, invitando le mie follower, soprattutto le più giovani, a partecipare alla campagna. Sono mamma di due figli e un fratello di 17 anni, dove sono il suo punto di riferimento”.

Dai concorsi di bellezza a Uomini e Donne. Jessica Serra ha coltivato già da bambina il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e di fare la stilista. A 14 anni il primo concorso di bellezza, dove la giovane era finita alla finale nazionale di Miss Mondo. “Poi ho deciso di accantonare il mio sogno per un po’, dove ho fatto diversi lavori a Olbia e sono stata, dopo gli studi al Panedda, tre mesi in Francia – racconta -. La decisione di partecipare a Uomini e Donne è arrivata per caso. Sono rimasta colpita dalla storia di Marcello (Messina ndr.) e volevo conoscerlo”. Ma è da un po’ che l’olbiese non si vede in trasmissione. La dama di Maria De Filippi aveva contratto il covid ed è stata in quarantena, ma fortunatamente sta bene e presto tornerà in tv. “Adesso sto bene sono negativa da circa una settimana abbondante, quindi superata al meglio”, dichiara.