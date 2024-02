Monumento a Millelire diventa un Lego, l’omaggio a La Maddalena

L’omaggio a La Maddalena con i Lego.

Il nuovo monumento al militare eroe maddalenino Domenico Millelire diventa un Lego. L’opera, voluta dal sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, è stata inaugurata solo nel 2022 e ha catturato l’attenzione dell’artista Maurizio Lampis che ne ha realizzato un modello con i Lego.

L’artista ha voluto omaggiare la città con questa opera. “Questo diorama vuole omaggiare – afferma Lampis – la storia dell’isola di La Maddalena dopo che la palla di cannone originale sparata durante la battaglia del 1793 era stata rimossa a fine Ottocento e nel 2022 ha riconquistato la sua posizione originaria. All’epoca, fu l’allora re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia ad inaugurare il monumento che commemorava la vittoria della Regia marina sarda, comandata da Domenico Millelire, contro la flotta della repubblica francese, nella quale figurava, col grado di luogotenente, il giovane e futuro imperatore di Francia Napoleone Bonaparte”.

“Fin dal primo giorno di mandato uno degli obiettivi dichiarati dell’amministrazione Lai è stato quello di investire, in chiave turistica – ha detto il sindaco Lai – sulla grande storia dell’isola valorizzando i grandi eventi ed i nomi del passato. Il primo obiettivo che stupì in tanti non solo per la grande bellezza, ma soprattutto per i brevissimi tempi di realizzazione è stata l’inaugurazione di piazza 23 febbraio con i Monumenti e cimeli dedicati. Un’opera che ha iniziato ad appassionare tutti: residenti, turisti e istituzioni. Subito dopo il taglio del nastro è stata una escalation di risultati dal nome Domenico Millelire ad una nave della Marina Militare sino alla realizzazione con i lego del monumento della piazza da parte di Maurizio Lampis artista che aveva già riprodotto con i mattoncini opere come la Basilica di Bonaria a Cagliari, l’arco sul mare di Cala Goritzè in Ogliastra, Piazza San Marco a Venezia e la Fontana di Trevi a Roma”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui