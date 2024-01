La scomparsa di Karol e Giuseppe in tv, “Chi l’ha visto?” si occupa del caso

La scomparsa di Karol e Giuseppe.

Il caso della scomparsa di Karol e Giuseppe diventa nazionale e approda a “Chi l’ha visto?”. Questa sera una parte della puntata del programma di Rai 3 sarà dedicata ai due ragazzi di Olbia e, questo, forse sarà decisivo per far trovare i giovani.

La trasmissione, vista da milioni di telespettatori, ha parlato negli anni di diversi casi di cronaca importanti che riguardano Olbia. Il più recente la scomparsa misteriosa di Rosa Bechere e poi è stato trasmesso il caso della misteriosa morte di Selene Barbuscia.

Tutti sperano che la messa in onda del servizio sarà di aiuto per far tornare Karol Canu e Giuseppe Contini a casa. La sofferenza delle famiglie sta aumentando più scorrono le ore e meno notizie si hanno dei due adolescenti. Nelle scorse ore anche il sindaco Settimo Nizzi ha espresso vicinanza alle famiglie del 15enne e del 17enne.

Le ricerche e le indagini sono in corso, ma un dispiegamento maggiore di uomini è legato al via della Prefettura per poter far scendere in campo protezione civile e diverse associazioni che hanno offerto il loro aiuto nelle scorse ore per cercare Karol e Giuseppe. E’ una ormai una corsa contro il tempo e le famiglie sono convinte che, a causa del troppo tempo passato, l’allontanamento dei ragazzi non si tratti di una ragazzata ma di qualcosa più grande, forse minacciati da qualcuno.

