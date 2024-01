La scomparsa dei due adolescenti Giuseppe e Karol a Olbia.

Ancora una giornata di ricerche senza esito per Giuseppe e Karol, i due ragazzi scomparsi a Olbia. Sono ormai quasi 6 giorni che Karol Canu e Giuseppe Contini hanno fatto perdere le loro tracce. Stamattina c’era stato un presunto avvistamento degli adolescenti, ma purtroppo le due persone viste a Cabu Abbas non erano loro. “Faccio un appello alla Magistratura perché consentano le ricerche con droni e cani molecolari – dice Chiara Canu, la madre di Karol -. Ci sono tante associazioni pronte a intervenire e abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Siamo disperati”.

Cresce dunque l’angoscia delle famiglie di entrambi i ragazzi, che hanno solo 17 e 15 anni, i telefoni spenti e Karolì ha bisogno di farmaci. L’appello è stato pubblicato anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” che ha diffuso anche le fotografie e la descrizione dettagliata dell’abbigliamento indossato dai giovani al momento della scomparsa. “Da giovedì non abbiamo più nessuna notizia certa, solo falsi allarme – commenta Antonio Contini, padre di Giuseppe -. Non riusciamo a capire se si siano allontanati volontariamente o magari siano stati minacciati. ma più passa il tempo, più siamo preoccupati e disperati”

Karol e Giuseppe sono scomparsi la sera del 25 gennaio, dalle ore 19 del pomeriggio. Alcuni testimoni hanno riferito di averli visti quella sera in diversi punti della città. Prima in piazza Nassiriya, poi al parco Fausto Noce, successivamente si sono spostati nei pressi di Piazza Mercato e, infine, in un locale in via Roma. Molti credono che ormai non si tratti più di una ragazzata da adolescenti, poiché ormai sono passati diversi giorni dalla loro scomparsa.

Il più giovane, Giuseppe, aveva avvisato la famiglia che era da un amico, mentre il 17enne doveva tornare a casa intorno alle 20.30, per cena, ma dopo poco il suo telefono era spento. Così anche quello di Giuseppe, che non fa parte della compagnia abituale di Karol, ma sono amici.

