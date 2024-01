Il porto di Olbia Isola Bianca cambia look.

Come è stato finora il porto di Olbia Isola Bianca, dimenticatelo. Il suo aspetto cambierà completamente e diventerà un’altra area integrata alla città e più funzionale per i passeggeri. Il progetto più significativo è quello di una nuova area verde con piazza e giochi per bambini.

La nuova piazza sarà realizzata nell’area dal lato opposto del viale Isola Bianca, ma sarà accessibile anche da là. Per i lavori complessivi di riqualificazione sono stati investiti circa 1 milione e 800, per asfalti, di ulteriori torri faro per una maggiore sicurezza delle operazioni portuali nelle ore serali, di più efficaci ed ordinate delimitazioni anti scavalco attorno alle aree ad accesso ristretto.

Negli investimenti è previsto l’arrivo di 43 nuove palme, parcheggi e nuovi spazi per lo svago in attesa dell’imbarco o, semplicemente, per una pausa durante la passeggiata lungo il viale della Capitaneria. Opere alle quali, da questa mattina, si aggiungono i lavori, commissionati all’impresa Soter per un importo di circa 680 mila euro, per la risistemazione delle aiuole spartitraffico di via Isola di Mezzo, nel tratto compreso, appunto, tra le corsie principali di collegamento delle arterie viarie alle banchine e il viale alberato dello scalo olbiese.

La piazza con parco.

Quasi 3 mila e 500 metri quadri, attualmente inutilizzati, che verranno ridefiniti nella forma e attrezzati con arredo urbano, verde e illuminazione. In dettaglio, la nuova area sarà pavimentata in calcestruzzo architettonico e legno, dotata di panchine con presa di ricarica per smartphone alimentata da appositi pannelli solari e area giochi per bambini. Un ulteriore spazio interno, di circa 70 metri quadri, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima, potrà inoltre essere destinato a piccola attività di ristorazione.

Il tutto sarà delimitato da aiuole perimetrali con essenze tipiche, in modo da creare una piccola oasi nell’ampia area operativa, e predisposto per il posizionamento di impianti di videosorveglianza.

Il nuovo parco dell’Isola Bianca avrà a disposizione 15 posti auto e, oltre che dal viale principale, sarà

raggiungibile, attraverso un’apposita rampa, direttamente dalla passeggiata della Capitaneria di Porto.

I lavori entro l’estate 2024.

“Entriamo nel vivo di una nuova stagione per il porto di Olbia, con interventi massicci di risistemazione e

potenziamento dei servizi esistenti – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Non solo opere su aree operative, ma, seguendo l’intero processo di riqualificazione dei waterfront già avviato in buona parte degli scali di competenza, anche su spazi inutilizzati che, una volta riqualificati e recuperati, potranno essere restituiti alla cittadinanza, affinché la stessa possa riappropriarsi di angoli di pregio fronte mare e vivere il porto, come già in parte avviene, quale naturale prosecuzione del tessuto urbano”.

