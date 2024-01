Operaio morto sul lavoro a Buddusò, indagati i titolari dell’azienda agricola

Sergio Vannini stava lavorando nell’azienda agricola.

La Procura di Sassari ha avviato un’indagine sulla morte di Sergio Vannini, l’artigiano di Bono morto mentre lavorava il 29 gennaio a Buddusò. Due persone, i titolari dell’azienda agricola proprietaria del capannone in cui si è verificata la tragedia, sono state iscritte nel registro degli indagati.

Il sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, basandosi sulle informative fornite dai carabinieri e dagli ispettori Spresal, ha avviato le indagini ipotizzando un reato di omicidio colposo dovuto alla mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro.

Domani il pm incaricherà un medico legale di eseguire l’autopsia, programmata per la mattinata. Sergio Vannini, un fabbro di 62 anni, stava lavorando al montaggio di una tettoia per conto della sua impresa a conduzione familiare, ‘Soluzioni in metallo srl’, quando ha perso l’equilibrio e è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici del 118, per lui non c’era più nulla da fare.

