Controlli dei carabinieri tra la movida di Tempio

A Tempio i controlli dei carabinieri nei luoghi della movida: nei guai il titolare di un locale e due giovani. I militari della locale Compagnia hanno effettuato controlli assieme ai colleghi del Nas di Sassari. Nel fine settimana, i carabinieri di Tempio hanno dato particolare attenzione al controllo dalla movida notturna e dei locali frequentati dai giovani. Due le sanzioni amministrative elevate a un esercizio pubblico del centro città. Una per precarie condizioni igienico sanitarie in materia di sicurezza alimentare e un’altra per aver somministrato alcolici dopo il limite orario imposto.

Nel corso dei controlli i militari sono concentrati anche sulla repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti. Un trentenne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica perché deteneva illecitamente 98 grammi di marijuana. Mentre un 17enne è stato segnalato alla Prefettura di Sassari come assuntore perché aveva due grammi di hashish. Inoltre, sono state controllate e identificate decine e decine di giovani in giro per Tempio durante le sere del weekend. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane: con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a divertirsi, ma con responsabilità e consapevolezza.

