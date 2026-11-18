Arriva a La Maddalena il motto “Obbedisco” che capeggiava sull’incrociatore Giuseppe Garibaldi della Marina militare. Si tratta di un dono alla città strettamente legata all’eroe dei due mondi. “Il celebre “Obbedisco” fu la risposta telegrafica che Giuseppe Garibaldi inviò il 9 agosto 1866 al generale Alfonso La Marmora – spiegano dal Comune -, dopo aver ricevuto l’ordine di interrompere l’avanzata verso Trento e ritirare le proprie truppe dal Tirolo, in seguito agli accordi presi da Vittorio Emanuele II per l’armistizio con l’Austria. Garibaldi, reduce dalla vittoria di Bezzecca, si attenne così agli ordini del comando italiano, consegnando alla storia una delle frasi più celebri del Risorgimento”.

La richiesta del sindaco

La donazione arriva da un’esplicita richiesta formalizzata dal sindaco Fabio Lai al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto. “La cerimonia di passaggio di consegna si è svolta nella giornata del 17 novembre 2026. Il relativo documento è stato sottoscritto dal Sindaco Fabio Lai e dal Comandante di Vascello Francesco Maffiola, che, in esecuzione dell’ordine nr. 0070683 ha consegnato ufficialmente il cimelio nelle mani del primo cittadino. Un momento di particolare significato, che consolida ulteriormente gli storici e profondi rapporti istituzionali tra la Marina Militare e la comunità maddalenina”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto, per aver accolto la nostra richiesta, e alla Marina Militare tutta, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della nostra Città. Non c’era altro posto al mondo nel quale questo cimelio potesse essere ricollocato. Garibaldi riposa qui, scelse la nostra terra e qui ha lasciato un legame indissolubile con la nostra comunità. E’ giusto che questo simbolo rimanga nel luogo che più di ogni altro ne custodisce la memoria e ne percepisce il valore storico e identitario” ha dichiarato il sindaco Fabio Lai.

Un percorso per la storia di La Maddalena

“Questo oggetto non sarà semplicemente custodito, ma valorizzato e inserito all’interno di un circuito culturale a cielo aperto, capace di raccontare la nostra meravigliosa storia. Vogliamo costruire, in prosecuzione con piazza 23 febbraio e la mostra permanente del Municipio, un percorso che sappia mettere in rete luoghi, personaggi, vicende ed eventi che hanno reso La Maddalena protagonista di pagine importanti della storia nazionale e internazionale. La nostra Città possiede un patrimonio straordinario, fatto di grandi eventi storici e di grandi eroi internazionali che hanno legato il proprio nome a questa terra. Un patrimonio che può e deve diventare un ulteriore motore di attrazione turistica, puntando con decisione sul turismo culturale e sulla valorizzazione della nostra identità”.

“L’iniziativa si inserisce nel solco dei forti rapporti istituzionali tra la Città di La Maddalena e la Marina Militare, relazioni ulteriormente consolidate nel corso del precedente mandato amministrativo, durante il quale sono stati raggiunti importanti risultati attraverso la riqualificazione e la restituzione alla cittadinanza di immobili e siti, grazie anche alla formula dell’uso duale. Con l’arrivo del motto “Obbedisco”, La Maddalena acquisisce dunque un nuovo e prezioso tassello della propria memoria storica. Un simbolo che non rappresenta soltanto un cimelio militare, ma racconta un legame profondo tra la Città, il mare, la Marina Militare e la grande storia che ha attraversato queste isole”.

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