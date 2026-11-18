Le polemiche sulla fiction del sequestro di Farouk Kassam.

La polemica sulla fiction Rai “177 giorni. Il rapimento di Farouk” continua ad allargarsi e coinvolge anche il movimento indipendentista Sardigna Natzione. Il partito guidato da Bustianu Cumpostu contesta duramente la ricostruzione televisiva del sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto a Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e conclusosi con la liberazione del bambino il 10 luglio dello stesso anno nel Nuorese. Dopo le prese di posizione dei Mamuthones e Issohadores, della comunità di Mamoiada e dell’opposizione in Consiglio regionale, che ha chiesto alla presidente Alessandra Todde di revocare i finanziamenti concessi alla produzione attraverso la Sardegna Film Commission, arriva dunque un nuovo fronte di protesta.

La contestazione sull’indipendentismo.

Nel mirino di Sardigna Natzione c’è soprattutto l’associazione tra alcuni protagonisti del sequestro e il movimento indipendentista. Una rappresentazione che, secondo il partito, rischia di alimentare una narrazione distorta della Sardegna e della sua storia.

“Premesso innanzitutto che Matteo Boe non è mai stato e mai si è dichiarato di Sardigna Natzione, riteniamo che associare la presunta fede indipendentista di alcuni sequestratori a Sardigna Natzione è stata una ignobile scelta di chi ha scritto e diretto la finzione cinematografica – scrive in una nota il partito indipendentista -. Non entriamo nel merito dei personaggi interpretati in quel filmato perché non è questo in argomento. In argomento è un filmato che vende, come anche alcuni libri di autori sardi, un cliché del popolo sardo che fa cassa ed emoziona chi con uniforme da turista si appresta a fare il proprio safari nelle nostre terre selvagge abitate da banditi per giunta indipendentisti. Un’attrazione irresistibile per i benpensanti che a differenza dei sardi hanno distrutto il loro habitat perché non si sono mai fusi con esso come invece la civiltà dei sardi ha saputo fare”.

“Condanniamo i reati contro le persone”.

Il movimento rivendica la propria identità politica, prendendo nettamente le distanze dai sequestri di persona e da qualsiasi forma di criminalità. Nel comunicato viene inoltre contestata la rappresentazione di diversi episodi e personaggi inseriti nella fiction, giudicati inverosimili e offensivi nei confronti della comunità sarda.

“Sardigna Natzione è ribellione alla sudditanza italiana, ritiene estranei gli apparati dello stato ma non c’entra niente con i fatti storiati nel film “117 giorni”, condanna i reati contro le persone e chi li compie è incompatibile con la nostra organizzazione indipendentista – proseguono gli indipendentisti -. Sardigna Natzione deplora decisamente quel filmato, non solo per la diffamazione di Sardigna Natzione ma per episodi contenuti in esso assolutamente inverosimili e offensivi, come quello dei mamuthones e della locandiera a Mamoiada, quello de s’Infurcau, quello stereotipato del bandito buono e del bandito cattivo e quello del manutentore Scanu”.

LEGGI ANCHE:

La richiesta alla Regione: stop ai finanziamenti.

La presa di posizione si conclude con una richiesta precisa alla Regione Sardegna: interrompere qualsiasi forma di sostegno economico alla produzione televisiva. Sardigna Natzione annuncia inoltre una diffida nei confronti del regista e dei responsabili della fiction per l’utilizzo del nome del movimento, che sarebbe avvenuto senza autorizzazione. “Sardigna Natzione chiede fermamente che la Regione Sardegna ritiri qualsiasi forma di sostegno a questa sequenza filmata di balordaggini stereotipate sulla Sardegna e sui Sardi e diffida il regista e tutti i responsabili del filmato dall’utilizzo non autorizzato del nome della nostra organizzazione indipendentista. Noi siamo e saremo nella ribellione perché la forza più grande di un popolo è il popolo stesso”, conclude Sardigna Natzione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui