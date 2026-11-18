Il Comune di Calangianus sostiene la storica scuola paritaria Maria Pes.

Nel 2027 taglierà lo storico traguardo del secolo di vita: è anche per onorare e preservare questo straordinario percorso che la Giunta di Calangianus ha approvato questa mattina il rinnovo della convenzione con la scuola dell’infanzia paritaria “Maria Pes”. L’amministrazione comunale ha stanziato un contributo di 20 mila euro all’anno per i prossimi tre anni. L’ok è arrivato questa mattina, 18 novembre, nell’ottica di sostenere una realtà educativa di fondamentale importanza per la comunità.

Una storica scuola.

Il Comune ha riconosciuto il valore del pluralismo educativo sancito dalla Costituzione e il ruolo sociale svolto dalle scuole dell’infanzia paritarie. Il sostegno alla Maria Pes assume un significato ancora più importante. Si tratta di una scuola storica che nel 2027 celebrerà i cento anni dalla sua fondazione. ”Un secolo durante il quale ha accompagnato la crescita e la formazione di innumerevoli generazioni di bambini, contribuendo alla vita educativa, sociale e culturale del nostro paese. Rinnovare questa convenzione significa quindi non soltanto sostenere un servizio educativo essenziale per le famiglie, ma anche tutelare una preziosa esperienza della nostra comunità, che rappresenta un patrimonio di storia, tradizione e impegno educativo da preservare e valorizzare”, ha dichiarato Albieri sui social. L’amministrazione comunale calangianese conferma così il proprio impegno a garantire una pluralità di servizi educativi nel suo paese, sostenendo le famiglie e riconoscendo il valore di una scuola che da quasi un secolo accompagna la storia di Calangianus.

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