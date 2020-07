Da La Maddalena a San Teodoro, guardie mediche a rischio per l’estate in Gallura

L’interrogazione del consigliere regionale Meloni.

Gravi ritardi che rischiano di non rendere operativo il servizio di guardia medica in alcune zone della Gallura. E’ questo l’allarme lanciato dal consigliere Regionale Giuseppe Meloni in un’interrogazione in Regione.

“Da notizie in mio possesso” – sostiene il consigliere regionale – “il servizio delle guardie mediche turistiche, oltreché previsto solo a partire dal 15 luglio e quindi con grave ritardo, non sarà operativo per questa stagione estiva in quattro località turistiche tra le più rinomate della Sardegna e del mondo intero, quali La Maddalena, Porto Cervo, Porto Rotondo e San Teodoro”.

“É questa” – attacca il consigliere dem – “l’ennesima beffa operata in danno del territorio gallurese da parte di un’amministrazione regionale che si è ricordata della Gallura unicamente quando si è trattato di denigrare i predecessori, effondere promesse e raccogliere per questo un vastissimo consenso tra gli elettori del nord est della Sardegna”.

“In queste ore” – conclude Meloni – “sto depositando un’interrogazione urgente in consiglio regionale nella quale chiedo al presidente della regione e all’assessore della sanità di riferire rispetto ai gravi ritardi con i quali la regione ha attivato, nonostante la tempestiva richiesta giunta in tal senso da parte della assl di Olbia, la procedura di reclutamento del personale per le guardie mediche turistiche e quali siano i rimedi che si intendono apporre (ammesso che la situazione non sia irreversibile per questa stagione stiva) con la dovuta massima urgenza”.

