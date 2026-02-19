La Maddalena, sconti sui traghetti nei weekend fino ad aprile

Accordo Comune-Delcomar: sconti per i traghetti a La Maddalena

A La Maddalena parte il progetto “Winter is better”, sconti sui traghetti grazie a un accordo tra Comune e Delcomar. L’obiettivo è quello di incentivare gli arrivi durante i mesi di bassa stagione. Le tariffe agevolate ci saranno in tutti i fine settimana – da venerdì a domenica – per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2026. Come già avvenuto durante gli eventi di fine anno, tutti i passeggeri pagheranno la tariffa residenti.

Il sindaco Lai

“L’iniziativa Winter is Better si inserisce nel solco delle politiche di destagionalizzazione già avviate con successo dall’Amministrazione comunale – spiega il sindaco, Fabio Lai – proseguiamo infatti sulla falsariga di “Natalisola”, il progetto promosso nel mese di dicembre scorso dall’assessora Stefania Terrazzoni e dal consigliere Luca Falchi, che ha registrato numeri di presenze particolarmente significativi, grazie a un ricco calendario di eventi organizzati dall’Amministrazione e alla possibilità, estesa per l’intero mese, di usufruire della tariffa residenti sui collegamenti marittimi.

I risultati ottenuti hanno confermato la validità della strategia – continua Lai – rendere il nostro territorio più accessibile e attrattivo anche nei mesi tradizionalmente considerati di bassa stagione, produce benefici concreti per l’economia locale, rafforza il tessuto commerciale e contribuisce a mantenere viva e dinamica la comunità”.

L’assessora Terrazzoni

“Si tratta di un progetto pilota pensato per favorire l’accessibilità e incoraggiare l’arrivo di un maggior numero di visitatori – aggiunge l’assessora al Commercio, Stefania Terrazzoni -, con l’obiettivo di generare positive ricadute economiche per le attività commerciali, le strutture ricettive e l’intero tessuto produttivo locale. “Winter is Better” potrebbe rappresentare anche un’opportunità unica per scoprire e riscoprire le straordinarie attrattive della nostra Città, un centro storico di rara bellezza, custode di monumenti e preziosi cimeli; un patrimonio ambientale di grande valore come l’isola di Caprera, autentico polmone verde del Mediterraneo; e la suggestiva Casa Museo di Garibaldi, meta di rilevanza storica e culturale”.

“Grazie al dialogo e al confronto con il comparto commercio – conclude Terrazzoni – è nato questo progetto pilota che vuole sostenere l’economia locale, facilitando l’accesso ai nostri servizi rispondendo all’esigenza dei nostri operatori e cittadini”.

