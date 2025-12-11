Un Natale di eventi a La Maddalena e traghetti scontati per tutti

Iniziative spettacolari per il Natale di La Maddalena.

La Maddalena si prepara ad accogliere il Natale con un cartellone di eventi vario e ambizioso, presentato ieri in un importante incontro presso gli uffici dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna.

Il Comune ha illustrato il programma Natalisola La Maddalena, un calendario pensato non solo per intrattenere, ma anche per valorizzare il territorio e generare un impatto economico positivo per la comunità e le attività locali.

Il cartellone di Natalisola La Maddalena si presenta ricco e variegato, coprendo un ampio spettro di interessi. Sono previste date specifiche interamente dedicate ai più piccoli. Per i più grandi, spazio a musica di generi diversi, momenti di comicità e iniziative culturali. L’obiettivo è offrire un Natale ricco di “musica, emozioni e partecipazione”, come recita lo slogan dell’iniziativa.

Tariffa scontata per tutti.

Una notizia di grande rilievo per l’accessibilità all’Arcipelago è la conferma dell’applicazione della tariffa residenti sui traghetti per tutti i passeggeri e per l’intero mese di dicembre. Questa misura, volta a rendere l’isola più facilmente raggiungibile, intende incentivare la partecipazione agli eventi natalizi, favorendo l’arrivo di visitatori dalla Sardegna e non solo.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, il quale ha sottolineato l’impegno della Regione Sardegna nel posizionarsi tra le principali destinazioni italiane per gli eventi di fine anno. L’Assessore ha evidenziato il grande coinvolgimento di piazze e presenze atteso in tutta l’isola e ha rimarcato l’importanza dell’investimento regionale, concepito per avere una significativa ricaduta economica sui territori.

Il Comune di La Maddalena ha espresso il proprio ringraziamento all’Assessorato e all’Assessore Cuccureddu per l’attenzione e il supporto fornito a beneficio dell’iniziativa locale. Con un programma che spazia dalla cultura all’intrattenimento e una politica di accessibilità agevolata, La Maddalena si appresta a vivere un Natale all’insegna della festa e della valorizzazione del proprio patrimonio.

