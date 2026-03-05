La Maddalena, innovazione e sostenibilità in mare coi motori Fpt

Presentati i nuovi motori marini Fpt a La Maddalena

Al mercato di La Maddalena la presentazione della nuova gamma di motori marini FPT industrial per il comparto del trasporto passeggeri. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Naval Motor Botti e il cantiere navale Fresi, ha posto l’accento sull’evoluzione tecnologica applicata alla nautica professionale.

L’incontro ha visto la partecipazione delle massime autorità locali e dei vertici del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. La presenza delle istituzioni ha sottolineato l’importanza strategica nell’adottare soluzioni d’avanguardia, capaci di coniugare le necessità operative del trasporto marittimo con la tutela dell’ecosistema marino.

Riduzione dell’impatto ambientale

Al centro dell’esposizione, le prestazioni dei propulsori FPT, progettati per garantire elevata efficienza energetica e una sensibile riduzione dell’impatto ambientale. In qualità di distributore ufficiale e service del brand, Naval Motor Botti ha ribadito come l’affidabilità di queste macchine sia strettamente legata a un sistema di supporto post-vendita che include: manutenzione specializzata con interventi eseguiti da tecnici certificati, logistica dei ricambi attraverso l’impiego esclusivo di componenti originali per preservare l’integrità del ciclo di vita del motore e sostenibilità operativa, per una ottimizzazione dei consumi.

L’evento ha confermato la volontà dei partecipanti, da FPT Industrial EMEA ai partner tecnici locali, di investire in un modello di trasporto passeggeri sempre più moderno. La collaborazione tra il Cantiere Fresi e Naval Motor Botti si configura, pertanto, come un punto di riferimento per gli armatori dell’arcipelago puntando su una nautica che, a fronte di una migliore performance, garantisce il rispetto dei rigorosi standard di sostenibilità richiesti dal mercato attuale.

