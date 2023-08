Un trekking urbano a La Maddalena

La storia delle vecchie attività e dei personaggi storici di La Maddalena vista da vicino, ecco il trekking degli antichi mestieri. “I maddalenini dividono il mondo in due parti: da una parte loro dall’altra tutti gli altri”, così lo spirito maddalenino era riassunto diversi anni fa in un volume sull’Arcipelago. L’isola, come altre in Italia e altrove, diventa un microcosmo di storie e di personaggi, alcuni famosi e rinomati in tutto il mondo, alcuni sconosciuti. Ma con storie che vengono tramandate e, in una ricerca tra il passato ed il presente.

L’asd Sportisola organizza un trekking di circa 6 chilometri dentro e fuori il centro storico maddalenino tra case, botteghe e gli storici personaggi che vi hanno dimorato. Il percorso semplice ed adatto a tutte le età, si snoderà dal centro storico, verso le periferie e ritorno. La partecipazione è totalmente gratuita e l’appuntamento per tutti è alle 19 di venerdì 4 agosto presso piazza Barone Des Geneys. Ai partecipanti gli organizzatori di Sportisola consigliano di indossare abbigliamento sportivo e portarsi dietro un litro di acqua. Per informazioni, tel e whatsapp 3477284654.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui