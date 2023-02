Le moto di Wonder Italy faranno il giro dei Borghi in Sardegna

“Wonder Italy” è un lungo viaggio in moto tra i Borghi più Belli d’Italia che farà tappa anche a La Maddalena. Il tour dei Borghi sardi sarà dal 26 maggio al 3 giugno. “Con vivo piacere e soddisfazione siamo onorati di poter ospitare nel nostro Borgo una tappa del Wonder Italy 2023”. Al Verona Bike Expo, per la presentazione dell’evento, c’era l’assessore al Turismo di La Maddalena, Gianvincenzo Belli. “Siamo certi di poter offrire un arcipelago con tracciati di una bellezza mozzafiato con panorami straordinari, una città con architetture uniche nel suo genere e una cultura dedita all’ospitalità”.

Per l’edizione 2023 l’ambassador d’eccezione Roberto Parodi che, oltre a curare tutta la promozione dell’evento, sarà in Sardegna come partecipante. 100 in totale gli iscritti.

Il coordinatore Cuccureddu

“Abbiamo accolto con entusiasmo lo sbarco in Sardegna, per la prima volta, di Wonder Italy, alla scoperta dei nove borghi più belli d’Italia presenti nella nostra Isola”. Afferma Franco Cuccureddu, coordinatore dei Borghi più belli della Sardegna. Stiamo collaborando a studiare un percorso vario, che consenta la visita a tutti i Borghi, percorrendo le strade paesaggisticamente più suggestive sia litoranee che dell’interno, ma anche prevedendo soste in grado di far gustare le specialità della assai varia cucina sarda, sia di mare che di terra”.

