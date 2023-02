Il libro di Andrea Mitri che ha giocato nel Tempio.

Ha giocato con diverse squadre tra cui il Tempio Pausania, in C2 nel campionato 88/89. Ora Andrea Mitri ha scritto un libro intitolato “Poco sesso, niente droga e qualche gol”. Si tratta di una serie di racconti brevi che mirano a ricreare un quadro dei pensieri e delle emozioni che si trova a vivere un ragazzo che in quegli anni realizza il proprio sogno di divenire un calciatore professionista.

“A distanza di tanti anni ho voluto farci i conti, con quel calcio, senza filtri, senza abbellimenti o epico rivivere, ma andando a cercare il ragazzo di allora e il mondo che ha vissuto”, ha detto l’autore del lavoro editoriale. Andrea Mitri ha giocato con Triestina, Monza, Pistoiese, Cavese, Tempio Pausania ed altre squadre negli anni Ottanta. Oggi scrittore ed attore improvvisatore racconta le gioie, rivincite, incidenti di percorso, superstizioni e rapporti con gli allenatori ed i compagni, creando uno spaccato del calcio qual era in quegli anni, fatto di personaggi noti quali Ottavio Bianchi, Marronaro, Vendrame, Apolloni , De Falco, Urban ed altri meno noti ma non per questo meno rappresentativi di un calcio che non c’è più.

Il libro è acquistabile sulle piattaforme on line ed ordinabile in tutte le librerie aderenti al circuito Fastbook. L’ex calciatore professionista tra serie B e C con Triestina, Monza, Pistoiese ed altre squadre, Andrea Mitri è cresciuto a Trieste ma da più di 30 anni vive a Firenze, dove si occupa di teatro come improvvisatore, attore e drammaturgo. Prima di “Poco sesso, niente droga e qualche gol” ha pubblicato 3 libri: due di racconti (Passanti e Leggere Anomalie) ed un romanzo dal titolo “Papà fa buseti col trapano”. Nel 2022 ha partecipato alle finali del Campionato Nazionale di Poetry Slam.

