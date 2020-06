Sarà attivo da lunedì 8 giugno.

Nuovi locali per il Centro prelievi del laboratorio analisi di Olbia: da lunedì le sale prelievi della città saranno trasferita all‘ospedale “Giovanni Paolo II”, nei locali occupati in precedenza dalla Cappella.

Al fine di ridurre al massimo il disagio all’utenza, sono state eseguite ieri le operazioni di trasferimento dai vecchi locali, nella struttura sanitaria “San Giovanni di Dio”, al piano terra del padiglione D1 dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, nell’area precedentemente occupata dalla Cappella. Un’area completamente ristrutturata, dotata di tre ampie sale prelievo, ingresso indipendente, comoda sala d’attesa con postazioni di accettazione e Cup dedicate.

In attesa che, a breve, riprenda tutta l’attivita’ di prelievo con nuove procedure di accesso alla struttura sanitaria e di erogazione del servizio, il Laboratorio analisi da lunedì 8 giugno 2020 garantirà nei nuovi locali i prelievi all’utenza con prescrizioni per urgenze cliniche e organizzative (esami necessari per ulteriori accertamenti e visite specialistiche).

Per garantire una risposta adeguata alle esigenze di salute del territorio, scongiurando al contempo il rischio di assembramenti, la fascia oraria di attività del Centro Prelievi è stata ampliata e sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 e 15 alle ore 11 e 15. Il ritiro del referto dovrà avvenire preferibilmente attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); in alternativa presso le farmacie del territorio, o allo sportello del Centro Prelievi, dal lunedì al venerdi’, dalle ore 11 e 30 alle ore 13 e 30.

Nel rispetto delle procedure legate al contenimento del coronavirus, gli operatori della Assl effettueranno operazioni di filtro sugli accessi alla struttura sanitaria mediante rilevazione della temperatura corporea e presentazione della autocertificazione, che potrà essere fornita dal medico curante insieme alla prescrizione degli esami, oppure scaricata dal sito internet della Assl e compilata prima dell’ingresso al Centro Prelievi.

Gli utenti dovranno accedere alla struttura muniti di mascherina, mentre all’ingresso verrà fornito il gel alcolico per la sanificazione delle mani. In questa fase, è fondamentale che l’utenza contribuisca, con il grande senso di responsabilità già dimostrato, al rispetto delle precauzioni di sicurezza necessarie per salvaguardare la salute pubblica.

