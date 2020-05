Il furto nella notte.

Un furto di reperti archeologici che porta via anche un pezzo di storia di Arzachena e della Gallura.

Nella notte i ladri sono riusciti introdursi nel museo comunale, in via Mozart, rubando alcuni reperti custoditi nel settore interrato, dove è presente il laboratorio per il restauro dei manufatti.Il museo comunale in via Mozart era in fase di riallestimento a seguito dell’acquisizione di reperti archeologici da altre strutture museali della Sardegna.



Al momento sulle indagini dei carabinieri vige il massimo riserbo, e non si conoscono i pezzi che i ladri sono riusciti a rubare, ma ci potrebbero essere anche dei reperti di pregio, ambitissimi dai collezionisti al mercato nero. Tra i pezzi presenti nel museo infatti ci sono anche manufatti ritrovati nelle tombe dei giganti e nel complesso nuragico della Prisgiona.

(Visited 445 times, 480 visits today)