Il rientro dei lavoratori sardi.

Nei giorni scorsi un gruppo di circa trenta lavoratori sardi era rimasto bloccato in Corsica. Il gruppo sta in queste ore riuscendo a tornare in Sardegna attraverso la lunga tratta da Bastia a Livorno e poi, dal porto toscano fino a Olbia.

I lavoratori erano rimasti bloccati in Corsica nei giorni successivi alla chiusura dei porti decisa venerdì scorso dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Successivamente anche la Francia ha deciso la chiusura dei suoi porti. Così i lavoratori si sono ritrovati letteralmente con le porte dia di uscita che di ingresso chiuse.

Un viaggio di ritorno era già stato organizzato domenica mattina per altri lavoratori sorpresi dal blocco di venerdì 13. Dopo il blocco anche dei porti francesi si è reso necessario un nuovo viaggio per il rientro dei lavoratori in Sardegna.

Molti lavoratori erano stati già costretti a compiere la lunga tratta Bastia-Livorno-Olbia durante il periodo di fermo dei collegamenti tra Santa Teresa e Bonifacio, dovuto a diversi problemi che hanno afflitto la tratta attraverso le Bocche. Proprio la lunghezza della tratta permetterà ai lavoratori, partiti questa mattina, di arrivare in Sardegna solo nella tarda serata di oggi.

