Lavori di Abbanoa alla rete idrica, manca l’acqua ad Arzachena

I lavori alla rete idrica Abbanoa ad Arzachena.

È prevista per mercoledì 26 novembre un’operazione di manutenzione programmata sulla rete idrica di Arzachena, un intervento che coinvolgerà il pozzetto situato lungo la condotta dei “Campetti Parrocchiali“, nel bivio che conduce a Porto Cervo Marina e Liscia di Vacca. Abbanoa ha comunicato che i propri tecnici dovranno lavorare all’interno della struttura per tutta la giornata e che, per consentire l’esecuzione delle attività, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle 8 alle 19. Nel corso di questo intervallo potrebbero verificarsi cali di pressione e momentanei stop dell’erogazione nelle zone di Porto Cervo Marina, Liscia di Vacca e Cala Granu. Il servizio tornerà a regime una volta concluse le operazioni.



Il Gestore ha fatto sapere che sarà premura dei tecnici ridurre il più possibile la durata dell’interruzione, anticipando la riattivazione del servizio qualora i lavori dovessero terminare prima del previsto. È stato inoltre ricordato ai cittadini che eventuali anomalie possono essere segnalate al numero verde 800/022040, attivo ininterrottamente. Abbanoa precisa infine che, al riavvio della distribuzione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida a causa delle variazioni di flusso legate allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.

