Abbanoa chiude i rubinetti a Olbia, le zone interessate dai lavori

I lavori di Abbanoa a Olbia.

Un nuovo intervento sulla rete idrica di Olbia è destinato a segnare la giornata di mercoledì 26 novembre, quando le squadre di Abbanoa procederanno al collegamento del tratto recentemente posato in via Grecia con la rete già in esercizio all’altezza dell’incrocio con via Svizzera e via Faenza. L’operazione rientra nel più ampio programma di distrettualizzazione ed efficientamento che sta interessando l’intero territorio comunale e che prevede, in questa fase, anche la dismissione delle condotte ormai superate presenti nella stessa zona.

Durante le attività, programmate dalle 8:15 fino alle 19, si potranno registrare riduzioni della pressione e brevi sospensioni dell’erogazione nelle aree di zona Bandinu e del centro storico, dove l’intervento avrà maggiore impatto. La circolazione dell’acqua tornerà regolare una volta terminate le lavorazioni, benché in prima battuta potrebbe presentarsi leggermente torbida a causa dei fisiologici svuotamenti e riempimenti delle tubazioni.

Il gestore ha assicurato che sarà fatto ogni sforzo per limitare al minimo la durata dell’interruzione e ripristinare il servizio prima dell’orario previsto qualora le operazioni si concludano in anticipo. Per segnalare eventuali criticità resta attivo senza sosta il numero verde 800/022040, dedicato alle segnalazioni di guasti e anomalie.

